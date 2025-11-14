صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور میں ڈاکے ، نقدی موبائلز ، زیورات لوٹ لئے

  • لاہور
قصور میں ڈاکے ، نقدی موبائلز ، زیورات لوٹ لئے

بلوکی کچہ روڈ پر سعیدسے 1 لاکھ 3 ہزار اور موبائل فون گن پوائنٹ پر چھین لیا

قصور(خبرنگار)تھانہ صدر پتوکی کے علاقے رسول پور کرانی والا چک نمبر 5 میں 7 تا 8 نامعلوم مسلح افراد نے علی اعجازکے گھر میں گھس کر 2 تولے سونا، 1 لاکھ 10 ہزار روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔الہ آباد کے علاقہ دیو کھارا میں محمود احمد اور شعبان سے 2 موبائل فون اور 7 ہزار روپے چھین لیے گئے ۔بلوکی کچہ روڈ پر سعیدسے مسلح افراد نے 1 لاکھ 3 ہزار روپے اور موبائل فون گن پوائنٹ پر چھین لیا۔کنگن پور کے ویر کے کہنہ میں زاہد جاوید سے 2 موبائل فون اور 2 ہزار روپے چھین کر ملزمان الہ آباد کی سمت فرار ہوگئے ۔تمام وارداتوں کی پولیس تفتیش جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ