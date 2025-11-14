قصور میں ڈاکے ، نقدی موبائلز ، زیورات لوٹ لئے
بلوکی کچہ روڈ پر سعیدسے 1 لاکھ 3 ہزار اور موبائل فون گن پوائنٹ پر چھین لیا
قصور(خبرنگار)تھانہ صدر پتوکی کے علاقے رسول پور کرانی والا چک نمبر 5 میں 7 تا 8 نامعلوم مسلح افراد نے علی اعجازکے گھر میں گھس کر 2 تولے سونا، 1 لاکھ 10 ہزار روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔الہ آباد کے علاقہ دیو کھارا میں محمود احمد اور شعبان سے 2 موبائل فون اور 7 ہزار روپے چھین لیے گئے ۔بلوکی کچہ روڈ پر سعیدسے مسلح افراد نے 1 لاکھ 3 ہزار روپے اور موبائل فون گن پوائنٹ پر چھین لیا۔کنگن پور کے ویر کے کہنہ میں زاہد جاوید سے 2 موبائل فون اور 2 ہزار روپے چھین کر ملزمان الہ آباد کی سمت فرار ہوگئے ۔تمام وارداتوں کی پولیس تفتیش جاری ہے ۔