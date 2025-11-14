ریٹائرمنٹ کے قریب ہزاروں اساتذہ ایل پی آر لینے سے محروم
لاہور(خبر نگار)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی سستی کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہزاروں اساتذہ ایل پی آر لینے سے محروم ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین نے مسئلہ کے حل کیلئے سیکرٹری ایجوکیشن کو درخواست جمع کرادی۔ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز درخواستیں منظور کرکے فنانس ڈیپارٹمنٹ کو فاروڈ نہیں کررہا۔ جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت کا کہنا ہے کہ ایچ آر ایم ایس پر درخواستیں منظور کرکے فوری محکمہ خزانہ کو بھجوائی جائیں۔احکامات پر عملدآمد ہونے سے ہزاروں اساتذہ ایل پی آر پر جاسکیں گے ۔