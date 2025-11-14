صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائرمنٹ کے قریب ہزاروں اساتذہ ایل پی آر لینے سے محروم

  • لاہور
ریٹائرمنٹ کے قریب ہزاروں اساتذہ ایل پی آر لینے سے محروم

لاہور(خبر نگار)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی سستی کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہزاروں اساتذہ ایل پی آر لینے سے محروم ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین نے مسئلہ کے حل کیلئے سیکرٹری ایجوکیشن کو درخواست جمع کرادی۔ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز درخواستیں منظور کرکے فنانس ڈیپارٹمنٹ کو فاروڈ نہیں کررہا۔ جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت کا کہنا ہے کہ ایچ آر ایم ایس پر درخواستیں منظور کرکے فوری محکمہ خزانہ کو بھجوائی جائیں۔احکامات پر عملدآمد ہونے سے ہزاروں اساتذہ ایل پی آر پر جاسکیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ