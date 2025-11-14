پیکٹا بننے کے بعد سے اساتذہ کی پروموشن لنک ٹریننگ نہ ہوسکی
لاہور(خبر نگار) نیا ادارہ بننے سے اساتذہ رل گئے ،مختلف گریڈز کے اساتذہ ڈیڑھ سال سے پروموشنز کے لیے خوار ہو رہے ہیں ۔پیکٹا بننے کے بعد سے اساتذہ کی پروموشن لنک ٹریننگ نہ ہوئی۔
گریڈ 17۔ 18 19 کے اساتذہ کی پروموشن ہونی ہے ۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ پروموشن کے لیے تمام شرائط پوری کر چکے مگر ٹریننگ نہیں کرائی جا رہی۔ پروموشن ہمارا حق ہے ۔ فوری ٹریننگ کروائی جائے ۔ اس وقت سینکڑوں اساتذہ پروموشنز کی منتظر ہیں ۔پیکٹا نے تاحال پروموشن کے لیے موڈیول ہی تیار نہ کیے ۔