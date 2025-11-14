صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ریلوے انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے پیش نظر لاہور۔نارووال۔لاہور کے درمیان چلنے والی فیض احمد فیض پیسنجر ٹرین کو داؤد ریلوے سٹیشن پر 1منٹ کے لیے سٹاپ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

ریلوے انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے پیش نظر لاہور ۔نارووال۔لاہور کے درمیان چلنے والی فیض احمد فیض پیسنجر ٹرین کو داؤد ریلوے سٹیشن پر 1منٹ کے لیے سٹاپ کرنے کی اجازت دے دی ہے ۔عوام کو یہ سہولت تین ماہ کے لیے عارضی بنیادوں پر حاصل ہوگی۔اس فیصلے پر فوری عمل درآمد ہو گا۔

