صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیٹر انجن سے تیار رکشوں کا دھواں آلودگی کاسبب

  • لاہور
پیٹر انجن سے تیار رکشوں کا دھواں آلودگی کاسبب

سانس کی بیماریوں میں اضافہ،غیر رجسٹرڈ رکشوں پر پابندی کامطالبہ

لاہور (اپنے سٹاف رپورٹرسے ) رائے ونڈ میں پیٹر انجن سے تیار ہونے والے غیر معیاری رکشوں کی بھرمار نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ، یہ رکشے نہ صرف شدید ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ بغیر نمبر پلیٹ ہونے کی وجہ سے حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ان رکشوں سے نکلنے والا کالا دھواں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافے کا باعث بن رہا ہے ، جس سے سانس کی بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ۔ علاوہ ازیں ان رکشوں کا کوئی رجسٹریشن ریکارڈ موجود نہ ہونے کے باعث ٹریفک قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریفک پولیس اور متعلقہ محکمے فوری طور پر ان رکشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے تاکہ ماحولیاتی آلودگی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے والا گرفتار

کرشنگ سیزن،شوگر ملیں آج سے فعال کرنے کا حکم

کمشنر ویسٹ مینجمنٹ ورکر ز کی تنخواہ نہ بڑھانے ،کٹوتی پر برہم

گلیوں کی صفائی،کچرا اٹھانے میں کوتاہی نہ کی جائے ،محمد اشرف

پیپلز پارٹی رہنماؤں کی مرزا نیاز بیگ کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر کا ڈی سی کمپلیکس میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور سکیورٹی انتظامات کا معائنہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ