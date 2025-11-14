صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلویز پولیس میں بہترین کارکردگی پر کیش انعام، تعریفی اسناد تقسیم

  • لاہور
ریلویز پولیس میں بہترین کارکردگی پر کیش انعام، تعریفی اسناد تقسیم

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) آئی جی ریلویز پولیس رائے طاہر نے سینٹرل پولیس آفس ریلویز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں میں کیش انعام اور تعریفی اسناد تقسیم کیں۔

افسران اور اہلکاروں میں پی ایس او ٹو آئی جی انسپکٹر عمر مقبول چیمہ، اے ایس آئی محمد شکیل اور کانسٹیبلان محمد عمران، تیاسر علی، ذیشان نثار، محمد امین، ثاقب علی اور ذیشان علی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں آئی جی نے پی آر او کنور عمیر ساجد اور کیمرہ مین نوید علی کو بھی بہترین کارکردگی پر کیش انعام اور تعریفی اسناد کلاس اول سے نوازا۔

