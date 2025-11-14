واسا ٹیسٹنگ لیبارٹری کا آئی ایس او آڈٹ کامیابی سے مکمل
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت واسا لاہور کی بڑی کامیابی -واسا کی واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری نے دوسری بار آئی ایس او 17025 آڈٹ کامیابی سے مکمل کیا۔
بین الاقوامی معیار کے مطابق چھ سالہ ایکریڈیشن برقرار رکھنے کا اعزاز حاصل۔واسا لاہور کی واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری نے آئی ایس او 17025 کے تحت دوسری بار آڈٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔لیبارٹری نے چھ سالہ ایکریڈیشن برقرار رکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے ۔واسا لیب پانی میں آرسینک، نمکیات اور کثافتوں کی درست جانچ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ کمرشل اور گھریلو صارفین کو مارکیٹ سے کم نرخوں پر پانی چیکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔