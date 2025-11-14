شہر کی نئی پختہ گلیوں میں 16ہزار لائٹس لگانے کافیصلہ
ڈی سی لاہور کی تھرڈ پارٹی تصدیقی عمل شروع کئے جانے کی ہدایت
لاہور (عمران اکبر )شہر لاہور میں 70ارب روپے کے وزیر اعلیٰ لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ون مکمل کرادیا گیا ،خلاف قانون سٹریٹ اور روڈ کٹ لگانے والوں کے خلاف ایف آئی ار درج کرانے کا حکم دے دیا گیا ،انجینئرنگ لیبارٹری سے فیز ون سکیموں کی جانچ پڑتال کرائی جائے گی، سکیمز کی آخری ادائیگیاں جانچ پڑتال سے مشروط ،ڈی سی لاہور نے تھرڈ پارٹی تصدیقی عمل شروع کرنے کی ہدایت دے دی ۔نئی پختہ گلیوں میں 16ہزار لائٹس لگائی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق ڈویلپمنٹ پوراگرام کی 5ہزار 2سو 78 سکیمز کا عمل مکمل کر دیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق سکیمز میں سڑکوں ،گلیوں ،سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام مکمل کر دیا گیا ۔واسا کی 15سو 73سکیمیں مکمل کر لی گئیں ۔میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 37سو پانچ سکیمز مکمل کی گئیں ۔تھرڈ پارٹی تصدیقی عمل میں نیسپاک اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نیسپاک اور اسسٹنٹ کمشنرز 5ہزار 2سو 78 سکیمز کا سڑٹیفکیٹ عمل مکمل کریں گے ۔ سکیمز مکمل کرنے والے کنٹریکٹرز پر ادائیگیوں سے پہلے چیک لگا دیا گیا ،سکیمز کی آخری ادائیگیاں گلیوں کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد کی جائیں گے ۔ 16ہزار لائٹس لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔