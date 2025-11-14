پاکستان کی پہلی عالمی ٹیلی سرجری نجی ہسپتال میں مکمل
روبوٹ سے کیے جانیوالے آپریشن زیادہ محفوظ اور فائدہ مند :ڈاکٹر ربیع
لاہور (ہیلتھ رپورٹر )پاکستان کی پہلی بین الاقوامی ٹیلی سرجری نجی ہسپتال میں کامیابی سے مکمل کر دی گئی،ڈاکٹر ربیع مہدی کے لاہور کے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں پڑے 55 سالہ مریض کے گردے کا کامیاب آپریشن کیا،روبوٹک سرجری کے ہیڈ پروفیسر منصب علی کا کہنا تھا کہ روبوٹ کے ذریعے کیے جانیوالے آپریشن زیادہ محفوظ اور فائدہ مند ہیں 5 جی نیٹ کے ذریعے ابو ظہبی سے جو حرکت روبوٹ کے ذریعے کی جا رہی تھی ،وہی فوری حرکت ڈاکٹر ہسپتال میں بھی ہو رہی تھی اور جسکو ہم آپریشن تھیٹر میں دیکھ رہے تھے اور کسی تعطل کی صورت میں ہماری ٹیم یہاں سے بھی آپریشن کو جاری رکھ سکتی ہے ،پروفیسر افصر علی بھٹی کا کہنا تھا کہ ربوٹ ایک مشین ہے سرجری ڈاکٹر ہی کرتا ہے ہم چھ ماہ سے ربوٹک سرجری کر رہے ہیں تمام سرجریز کے رزلٹ بہت اچھے ہیں بلکہ پیچیدہ سرجریز ربوٹ کے ذریعے زیادہ اچھی ہوتی ہیں ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گائنی سمیت جدید روبوٹ کے ذریعے جسم میں موجود تمام اعضا کے آپریشن آسانی سے کیے جا سکتے ہیں ،ٹیلی روبوٹک سرجری عام آپریشن کے مقابلے میں قدرے مہنگا علاج ہے لیکن مریض چیر پھاڑ اور تکلیف سے محفوظ رہتا ہے ۔