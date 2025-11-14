صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر گروی رکھواکر لاکھوں ہتھیانے والا گروہ گرفتار

  • لاہور
گھر گروی رکھواکر لاکھوں ہتھیانے والا گروہ گرفتار

ملزموں نے پراپرٹی ڈیلر کاآفس بنارکھاتھا، لوگ کرائے پر مکان دینے آتے ہتھیائی گئی رقم 50لاکھ برآمد ، ملزموں کیخلاف درجنوں مقدمات درج

لاہور(کرائم رپورٹر )ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹی گیشن ڈاکٹر ایاز حسین کی تھانہ ماڈل ٹاؤن میں میڈیا نمائندوں سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ کاہنہ انویسٹی گیشن پولیس نے شہریوں کے گھروں کو گروی رکھوا کر لاکھوں روپے ہتھیانے والے گینگ کے سرغنہ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے پراپرٹی ڈیلر کا آفس بنا رکھا تھا جہاں شہری اپنے مکانات کو کرائے پر دینے کے لئے ملزمان کے پاس آتے تھے اور ملزمان شہریوں کے مکانات کو گروی رکھوا دیتے اور مالکان کو کہتے کہ آپ کا مکان کرائے پر دے دیا ہے ،ملزمان شریف شہریوں کے مکانات گروی رکھوا کر لاکھوں روپے ہتھیا چکے ہیں۔ان کے خلاف اس نوعیت کے درجنوں مقدمات درج ہیں،گرفتار ملزمان سے شہریوں کے مکانات کو گروی رکھوا کر ہتھیائی گئی رقم 50لاکھ برآمد کر لی گئی ہے جسے مدعی مقدمات کے سپرد کر دیا گیا ہے ، انویسٹی گیشن ڈویژن ماڈل ٹاؤن نے رواں ماہ کے دوران شہریوں کے چوری کیے گئے لاکھوں مالیت کے 45عدد موبائل فونز بھی برآمد کیے ،ان کوبھی مدعی مقدمہ کے سپرد کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ