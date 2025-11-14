صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلبرگ پولیس:5ملزمان گرفتار،منشیات برآمد

  • لاہور
گڑھی شاہو کے علاقے سے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑا گیا

لاہور(کرائم رپورٹر )گلبرگ پولیس نے 72 گھنٹوں میں 5 ملزمان کو گرفتار کیا۔ترجمان کے مطابق گلبرگ پولیس نے دوران پٹرولنگ اور خفیہ اطلاع پر 4 منشیات فروش اور 1 اشتہاری ملزم کو گرفتار کر کے منشیات فروشوں سے 2 کلو 500 گرام چرس 200 گرام ہیروئین، 300 گرام آئس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ مصطفی آباد پولیس نے دو بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ۔

ترجمان کے مطابق مصطفی آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر دوران چیکنگ مختلف مقامات سے 02 مشہور بدنام زمانہ منشیات فروش قاسم اور شہباز کو گرفتار کر کے 03 کلو کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ چوکی گڑھی شاہو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان سلمان عرف چٹا اور معظم کو بدر سٹریٹ قرستان سے گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ موٹر سائیکل، 2 پستول بمعہ گولیاں اور موبائل فونز برآمد کر لیا ۔

