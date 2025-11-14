مینار پاکستان :جماعت اسلامی کے اجتماع عام بارے اجلاس
لاہور(سیاسی نمائندہ)ناظم اجتماع عام لیاقت بلوچ کی زیر صدارت نیشنل ہسٹری میوزیم مینار پاکستان میں انتظامی کمیٹیوں کے نگرانات کے ہمراہ اہم نشست کا انعقاد کیا گیا۔
اس نشست میں ناظمہ اجتماع عام حلقہ خواتین ثمینہ سعید نے خواتین کمیٹیوں کے نگرانات کے ساتھ شرکت کی اور انتظامات پر تفصیلی جائزہ لیا۔ملاقات کے دوران ناظمہ اجتماع عام ثمینہ سعید نے مرد ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے آنے والے مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کے انتظامات کے لیے خواتین ذمہ داران کو بھرپور معاونت اور تربیت فراہم کی۔