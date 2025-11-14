صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مینار پاکستان :جماعت اسلامی کے اجتماع عام بارے اجلاس

  • لاہور
مینار پاکستان :جماعت اسلامی کے اجتماع عام بارے اجلاس

لاہور(سیاسی نمائندہ)ناظم اجتماع عام لیاقت بلوچ کی زیر صدارت نیشنل ہسٹری میوزیم مینار پاکستان میں انتظامی کمیٹیوں کے نگرانات کے ہمراہ اہم نشست کا انعقاد کیا گیا۔

اس نشست میں ناظمہ اجتماع عام حلقہ خواتین ثمینہ سعید نے خواتین کمیٹیوں کے نگرانات کے ساتھ شرکت کی اور انتظامات پر تفصیلی جائزہ لیا۔ملاقات کے دوران ناظمہ اجتماع عام ثمینہ سعید نے مرد ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے آنے والے مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کے انتظامات کے لیے خواتین ذمہ داران کو بھرپور معاونت اور تربیت فراہم کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ