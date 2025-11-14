جی سی یو میں علامہ اقبال ؒ بارے تقریری مقابلے
لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں 45 ویں آل پاکستان علامہ محمد اقبالؒ بارے تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔
علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم ٹرافی اپنے نام کر لی۔مقابلے میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے طالب علم سیف اللہ کوبہترین اردو مقرر قرار دیا گیا اور انہیں ڈاکٹر مجید نظامی میڈل سے نوازا گیا۔ جبکہ نجی یونیورسٹی کے طالب علم ایمل خان نے بہترین انگریزی مقررکا اعزاز حاصل کیا اوربینظیر بھٹو شہید میڈل حاصل کیا۔تقریب کے اختتام پرایمیریٹس پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال شاہد نے جیتنے والے طلبہ میں شیلڈز اور میڈلز تقسیم کیے۔