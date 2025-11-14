صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی :غذائیت سے بھرپور فروٹ بار متعارف

  • لاہور
فوڈ اتھارٹی :غذائیت سے بھرپور فروٹ بار متعارف

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پنجاب فوڈ اتھارٹی اور گلوبل الائنس فار امپروڈ نیوٹریشن کے اشتراک سے غذائیت سے بھرپور فروٹ بار متعارف کرادیے گئے۔

افتتاحی تقریب میں ڈی جی فوڈاتھارٹی عاصم جاوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ بچوں میں غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے غذائیت سے بھرپور فروٹ بار متعارف کرائے گئے، جب تک بچے کی نشوونما ٹھیک نہیں ہو گی وہ مستقبل میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے گا، جدید کمیونیکیشن کے ذریعے بچوں کو صحت بخش غذا کی طرف راغب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جارہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ