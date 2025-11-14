صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلور ملز ایسوسی ایشن کے اعلیٰ سطح وفد کی رانا تنویر سے ملاقات

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے اعلیٰ سطحی وفد نے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین سے خصوصی ملاقات کی۔

پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر عاصم رضا، چیئرمین پنجاب ریاض اللہ خان، چیئرمین کے پی کے نعیم بٹ، سینئر وائس چیئرمین خرم مقصود، ڈپٹی چیئرمین عامر رفیق سابق چیئرمین پنجاب افتخار مٹو، رضا احمد شاہ، خواجہ عمران، طارق سیٹھی اور متعدد مل مالکان وفد کا حصہ تھے۔ وفد نے وفاقی وزیر کو فلور مل انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ملک میں گندم اور اس سے بنی مصنوعات کی دستیابی، پاسکو گندم کے اجرا سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

