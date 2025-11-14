چینی کمپنیوں کا مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کاعندیہ
وزیر صنعت شافع حسین سے 2بڑی سرمایہ کار کمپنیوں کے حکام کی ملاقات
لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے چین کی دو بڑی سرمایہ کار کمپنیوں کے حکام نے ملاقات کی۔ چین کی سرمایہ کار کمپنیوں نے ٹیکسٹائل، آٹو پارٹس اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کا عندیہ دیاہے ۔شین زینز سی انرجی پاور ہولڈنگ کمپنی ٹیکسٹائل اور آٹو پارٹس سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گی۔ذیحیوزن گروپ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 3 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔دونوں گروپوں کی سرمایہ کاری سے 21 ہزار کے قریب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
اس حوالے سے محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور چین کی کمپنیوں کے مابین جلد معاہدے پر دستخط ہوں گے ۔پیٹرک سربراہ وفد شین زین کمپنی نے کہاکہ ہمارے گروپ کو ٹیکسٹائل اور آٹو پارٹس کے یونٹس لگانے کیلئے قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں 250ایکڑاراضی درکار ہے ۔ مسٹر لوسربراہ ذیحیوزن گروپ نے کہاکہ ہمارا گروپ پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت انٹرسٹی بس پروجیکٹ شروع کرے گا۔پہلے مرحلے میں 120بسیں چلائی جائیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید 300 بسیں انٹرسٹی روٹ پر چلائی جائیں گی۔ مسٹر لو نے کہاکہ پروجیکٹ کی کامیابی پر بس مینوفیکچرنگ کا کارخانہ پنجاب میں شفٹ کیا جائے گا۔