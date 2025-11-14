ریاست پاکستان مینارٹی کے ساتھ کھڑی :گورنر
لاہور(خبرنگار)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ ریاست پاکستان مینارٹی کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان بنانے میں کرسچن کمیونٹی کی خدمت کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔
قائد اعظم نے پاکستان میں مینارٹی کو پورے حقوق دیئے ہے۔ ایس پی دیوان بہادر سنگھا ایوارڈ کی تقریب سے گورنر نے کہا ہم جس خطے میں آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں ،اس میں اللہ کے بعد ایس پی دیوان سنگھا کا کردار ہے ،ایس پی دیوان سنگھا عظیم شخصیت کے مالک تھے ،پاکستان بننے سے قبل پنجاب کا ووٹ پاکستان کے حق میں دیا ،ایوان صدر میں دوہزار سولہ میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ اس طرح کے پروگرام سے کر سکتے ہے ،ان کا ووٹ قائد اعظم کے ویژن کے ساتھ تھا ،قائد اعظم نے پاکستان میں مینارٹی کو پورے حقوق دیئے۔