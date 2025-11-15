صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
3 منشیات فروش ہیروئن چرس سمیت گرفتار

قصور(نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ گنڈاسنگھ والا نے دو منشیات فروشوں کو 1050گرام ہیروئن سمیت گرفتار کرلیا۔ ۔۔۔

پولیس نے خفیہ اطلاع پر سلطان شاہ والا مین روڈمیں کارروائی کرتے ہوئے رجی والا آرائیاں کے رہائشی منشیات فروشوں ارشاد علی اور نظام کو گرفتار کرکے دونوں کے قبضہ سے 1050 گرام ہیروئن برآمد کرلی۔ پولیس تھانہ الہ آباد نے خفیہ اطلاع پر ازبائی ڈھٹے چوک میں کارروائی کرتے ہوئے پیرووالہ روڈ قصور کے رہائشی منشیات فروش خرم وحید کو گرفتار کرکے اُس کے قبضہ سے 810گرام چرس برآمد کرلی اور مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

 

