اوکاڑہ:جرائم پیشہ افراد کیخلاف کریک ڈائون ،30ملزم گرفتار
اوکاڑہ (خبر نگار) اوکاڑہ پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن،30ملزم گرفتار کر لئے ۔۔۔
،پولیس ترجمان کے مطابق ملزموں سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ برآمد،پولیس تھانہ راوی نے خطرناک ڈکیت گینگ کے 3 ڈاکو گرفتار کئے ، 31 لاکھ روپے کی برآمدگی کی،جن میں طلائی زیورات، 4 موٹر سائیکلیں، 2 لاکھ نقدی و موبائل فونز شامل ہیں، پولیس نے 10 منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے 194 لیٹر شراب 3کلو سے زائد چرس برآمد کی،ڈھلیانہ پولیس نے ناجائز اسلحہ سمیت ملزم جاوید کو گرفتار کر لیا،پولیس نے 6 اشتہاری ملزم بھی گرفتار کئے جن میں 2 اے اور 4 بی کیٹیگری کے اشتہاری شامل ہیں۔