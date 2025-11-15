صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوکاڑہ:جرائم پیشہ افراد کیخلاف کریک ڈائون ،30ملزم گرفتار

  • لاہور
اوکاڑہ:جرائم پیشہ افراد کیخلاف کریک ڈائون ،30ملزم گرفتار

اوکاڑہ (خبر نگار) اوکاڑہ پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن،30ملزم گرفتار کر لئے ۔۔۔

،پولیس ترجمان کے مطابق ملزموں سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ برآمد،پولیس تھانہ راوی نے خطرناک ڈکیت گینگ کے 3 ڈاکو گرفتار کئے ، 31 لاکھ روپے کی برآمدگی کی،جن میں طلائی زیورات، 4 موٹر سائیکلیں، 2 لاکھ نقدی و موبائل فونز شامل ہیں، پولیس نے 10 منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے 194 لیٹر شراب 3کلو سے زائد چرس برآمد کی،ڈھلیانہ پولیس نے ناجائز اسلحہ سمیت ملزم جاوید کو گرفتار کر لیا،پولیس نے 6 اشتہاری ملزم بھی گرفتار کئے جن میں 2 اے اور 4 بی کیٹیگری کے اشتہاری شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن