صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی دفعات کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے :علماکرام

  • لاہور
اسلامی دفعات کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے :علماکرام

لاہور(سیاسی نمائندہ)آئین پاکستان میں موجود اسلامی دفعات اور تعزیرات پاکستان کو تبدیل کرنے کیلئے بیرونی طاقتیں مسلسل اپنا دباؤ بڑھا نے کی کوششیں کررہی ہیں،ہم کسی صورت آئین اور ۔۔۔

قانون میں ختم نبوت اور قانون توہین رسالت سمیت اسلامی دفعات کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے ،ان خیالات کا اظہار انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی اجتماع سے خطاب کرتے ہو ئے کیا،انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے ۔ قادیانیوں کو امتناع قادیانیت ایکٹ کا پابند بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا فیض آباد ناکے کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن