اسلامی دفعات کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے :علماکرام
لاہور(سیاسی نمائندہ)آئین پاکستان میں موجود اسلامی دفعات اور تعزیرات پاکستان کو تبدیل کرنے کیلئے بیرونی طاقتیں مسلسل اپنا دباؤ بڑھا نے کی کوششیں کررہی ہیں،ہم کسی صورت آئین اور ۔۔۔
قانون میں ختم نبوت اور قانون توہین رسالت سمیت اسلامی دفعات کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے ،ان خیالات کا اظہار انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی اجتماع سے خطاب کرتے ہو ئے کیا،انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے ۔ قادیانیوں کو امتناع قادیانیت ایکٹ کا پابند بنایا جائے ۔