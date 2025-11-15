ایشین بینک کا تعاون ، لیسکو میں ’’سٹریس مینجمنٹ‘‘پر تربیتی ورکشاپ
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے تعاون سے ریجنل ٹریننگ سینٹر لیسکو میں \'\'سٹریس مینجمنٹ\'\' کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ۔۔۔
یہ تربیت ایشین ڈویلپمنٹ بینک کی او ایچ ایس کنسلٹنٹ افشاں سعید کی زیرِ نگرانی منعقد ہوئی۔ ورکشاپ میں لیسکو کے تمام سرکلز کے ڈپٹی منیجر آپریشنز اور اسسٹنٹ منیجر آپریشنز نے بھرپور شرکت کی۔ ورکشاپ کا مقصد افسران کو کام کے دباؤ سے مؤثر طور پر نمٹنے ، مثبت طرزِ فکر اپنانے اور پیشہ ورانہ و ذاتی زندگی کے درمیان توازن قائم رکھنے کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا۔تربیتی ورکشاپ کا مقصد افسروں اور اہلکاروں کی صلاحیتیں بڑھانا ہے۔