ستھرا پنجاب ٹیم کی تبلیغی اجتماع ایام میں چھٹیاں منسوخ

  • لاہور
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹرسے )رائیونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے سلسلے میں گزشتہ روز صفائی ستھرائی کے۔۔۔

 بہترین انتظامات کیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق ستھرا پنجاب ٹیم کی اجتماع ایام کے دوران چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، بھاری مشینری اور افرادی قوت کے ساتھ صفائی ستھرائی کا عمل دن رات جاری ہے ۔اجتماع میں شرکت کرنے والے مہمانوں پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ جاری ہے ۔اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید علی رضا کا کہنا ہے کہ اجتماع کے دوران تبلیغی مندوبین کی سہولت اولین ترجیح ہے ۔

 

