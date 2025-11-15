صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ شوگر ڈے :نواز شریف سوشل سکیورٹی ہسپتال میں آگاہی سیمینار

  • لاہور
لاہور (خبر نگار)ورلڈ شوگر ڈے کے موقع پر نواز شریف سوشل سکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ لاہور میں شوگر آگاہی سیمینار اور ۔۔۔

شعوری واک کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام کمشنر سوشل سکیورٹی محمد علی کی خصوصی ہدایات پر ترتیب دیا گیا جس کا مقصد محنت کشوں میں شوگر کے بڑھتے ہوئے خطرات سے متعلق مؤثر آگاہی اور بروقت احتیاط کی ترغیب دینا تھا۔پروگرام میں ماہر ڈاکٹرز نے شوگر کی علامات اس کی بروقت تشخیص، علاج اور بچاؤ سے متعلق تفصیلی لیکچرز دیے ۔ شرکا کو صحت مند طرزِ زندگی، متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور سالانہ سکریننگ کی اہمیت پر خصوصی رہنمائی فراہم کی گئی۔ 

 

