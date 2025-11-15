صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکرز فنڈ :مختلف الاؤنسز میں لاکھوں روپے کااضافہ

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ اجلاس میں مختلف الاؤنسز میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا ہے ۔ ۔۔۔

تفصیلات کے مطابق محنت کشوں کی میرج گرانٹ 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی گئی، محنت کشوں کی ڈیتھ گرانٹ 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی۔نئی گرانٹس کا اطلاق 25 اگست 2025 سے ہوگا۔ضلع وہاڑی میں میٹرک تک بچوں کی تعلیم کیلئے پرائیویٹ سکولوں سے معاہدے کی اصولی منظوری دی ہے ۔ پرائیویٹ سکولز کے ساتھ پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر معاہدہ ہوگا،محنت کشوں کے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کی نئی حکمت عملی بنائی ہے ۔

 

