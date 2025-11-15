بچوں کی واپسی ، ماؤں کو گارڈین عدالت سے رجوع کی ہدایت
اس عدالت سے فیصلہ نہ کرائیں ،کہیں دروازے خودہی بند نہ کرلیں:ہائیکورٹ
لاہور ( کورٹ رپورٹر ) لاہور ہائیکورٹ نے بچوں کی بیرون ملک سے واپسی کے لئے دائر درخواستیں درخواست گزار ماؤں کو گارڈین عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نمٹا دی، عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالتوں کو ایسے مقدمات کے دباؤ میں نہ رکھاجائے ۔بچوں کی حوالگی کا معاملہ دیکھنا گارڈین عدالتوں کا اختیار ہے ۔جسٹس شہرام سرورچودھری نے سماعت کی ،عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس عدالت سے فیصلہ نہ کرائیں، کہیں اپنے دروازے خودہی بند نہ کرلیں۔ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بچوں کی حوالگی کے معاملہ پرپاکستان نے دوسرے ممالک کوآگاہ کیاہے ۔ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ ہائیکورٹ نے اگر فیصلہ کیا بھی تو بیلجیم یایوگنڈا والے اسے تسلیم نہیں کریں گے ۔کیوں کہ پاکستان نے دوسرے ممالک کوپہلے ہی آگاہ کررکھاہے ،ہائیکورٹ میں یہ کیس ازخود نوٹس کی طرح ہی چلایاجارہاتھا۔
سرکاری وکیل کا مزید دلائل تھا کہ آئین کے آرٹیکل 199 میں شق اے اسی لئے ڈالی گئی ہے ۔رابعہ نے بیلجیم میں موجود سابق خاوند سے بچے کی واپسی کے لئے عدالت سے رجوع کررکھاہے جبکہ نمرہ نے یوگنڈا سے بچوں کی والد سے حوالگی کے لئے عدالت سے رجوع کیاہے ۔