قصور:وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں کی نقدی، سامان لے گئے
ملزموں نے عارف سے 8ہزار ، سلیم سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا
قصور(نمائندہ دنیا)وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے ،موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین لیں۔ تھانہ سٹی چونیاں کے علاقہ بائی پاس کے قریب ڈاکوؤں نے عارف سے 8ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ دورانِ ڈکیتی سلیم کے وہاں پہنچنے پر اُس سے بھی نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ نظام پورہ سے چور ناصر علی کے بھٹہ خشت سے 80ہزار روپے مالیت کے پانچ ترپال چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس تھانہ کوٹ رادھاکشن کے علاقہ چھینہ آرلہ سے چور حفیظ الرحمن کی دکان سے 5 موبائل فون ، گھنیکئے کوٹ رادھاکشن کے رہائشی محمد بوٹاکی حویلی سے بکراچوری کرکے لے گئے ۔ روشن بھیلہ سے چور علی احمد کی زرعی زمین سے ٹرانسفارمر اور تار چوری کرکے لے گئے ۔تھانہ الہ آباد کے علاقہ قلعہ ناتھا سنگھ سے نواب سٹی تلونڈی کے رہائشی جاوید علی کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے ۔پولیس مصروف کارروائی ہے ۔