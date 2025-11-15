صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں کی نقدی، سامان لے گئے

قصور:وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں کی نقدی، سامان لے گئے

ملزموں نے عارف سے 8ہزار ، سلیم سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا

قصور(نمائندہ دنیا)وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے ،موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین لیں۔ تھانہ سٹی چونیاں کے علاقہ بائی پاس کے قریب ڈاکوؤں نے عارف سے 8ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ دورانِ ڈکیتی سلیم کے وہاں پہنچنے پر اُس سے بھی نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ نظام پورہ سے چور ناصر علی کے بھٹہ خشت سے 80ہزار روپے مالیت کے پانچ ترپال چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس تھانہ کوٹ رادھاکشن کے علاقہ چھینہ آرلہ سے چور حفیظ الرحمن کی دکان سے 5 موبائل فون ، گھنیکئے کوٹ رادھاکشن کے رہائشی محمد بوٹاکی حویلی سے بکراچوری کرکے لے گئے ۔ روشن بھیلہ سے چور علی احمد کی زرعی زمین سے ٹرانسفارمر اور تار چوری کرکے لے گئے ۔تھانہ الہ آباد کے علاقہ قلعہ ناتھا سنگھ سے نواب سٹی تلونڈی کے رہائشی جاوید علی کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے ۔پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

 

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز

