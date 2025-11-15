صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون انجینئر حمرا لادی ایس ڈی او گلشن راوی سب ڈویژن تعینات

  • لاہور
خاتون انجینئر حمرا لادی ایس ڈی او گلشن راوی سب ڈویژن تعینات

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو نے خاتون انجینئر حمرا لادی کو ایس ڈی او گلشن راوی سب ڈویژن تعینات کردیا

،یسکو کی تاریخ میں دوسری خاتون آپریشنل سب ڈویژن میں تعینات ہوئیں ،مرا لادی حیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سے ڈیپوٹیشن پر لیسکو آئیں، اسسٹنٹ منیجر حمرا لادی نے ایک سال کے لیے ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سی ای او لیسکو کا کہنا ہے کہ حمرا لادی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، تجربے اور بہترین انتظامی رویے سے لیسکو کے آپریشنل نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلوں ، چائے خانوں کیلئے ایس او پیز جاری

ذیابیطس کی روک تھام اولین ترجیح،گورنر

ترقیاتی منصوبے 756اسکیموں پرمشتمل،شرجیل میمن

جامعہ کراچی میں سگ گزیدگی کا نوٹس،رپورٹ طلب

والدین بچوں کو حفاظتی ویکسین لازمی لگوائیں،چیف سیکریٹری

دو کروڑ پانچ لاکھ روپے مالیت کے چائنہ نمک کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن