سینیٹر عبدالکریم کاتنظیمی ڈھانچے کو فعال بنانے کا اعلان

  • لاہور
لاہور (سیاسی نمائندہ) امرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے ملک بھر میں تنظیمی سرگرمیوں،تنظیمی ڈھانچے کی بحالی اور تنظیمی نظم و نسق کو مزید فعال بنانے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے ،حافظ عبدالکریم نے بتایا کہ صوبہ پنجاب کو تین حصوں میں تقسیم کرکے ہر حصے کے لیے امیر اور ناظم کی نامزدگی کر دی گئی ہے جبکہ ملک کے تمام دیگر صوبوں میں بھی نامزدگیاں مکمل ہیں۔ اسی طرح ضلعی سطح تک بھی تنظیمی باڈیز مکمل ہیں ۔مرکزی جمعیت اہلحدیث کا سیاسی و عوامی کردار مزید مضبوط بنانے کے لیے سیاسی کمیٹی کو مکمل طور پر متحرک کیا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں صوبائی سطح پر ناظم سیاسی امور کی تقرری کا عمل جاری ہے جس کے بعد ضلعی سطح پر بھی سیاسی باڈیز کی تشکیل مکمل کی جائے گی ۔انہوں نے بتایا کہ تنظیمی ڈھانچے کو ایک فعال، مضبوط اور متحرک ادارے کی شکل دینے کے لیے ملک بھر میں اراکین و کارکنان کے لیے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ 

 

