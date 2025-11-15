دربارمیاں شیر محمد شرقپوری کا گرے سٹرکچر مکمل
آستاں خطّے میں نقشبندی سلسلے کی اہم خانقاہ :سیکرٹری اوقاف طاہر بخاری
لاہور(سیاسی نمائندہ)سیکرٹری /چیف ایڈ منسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضابخاری نے شرقپور کے دورے کے موقع پر دربار حضرت میاں شیر محمد شرقپوری پر جاری ترقیاتی سکیم کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ترقیاتی منصوبے پر جاری کاموں کے معیار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دربار شریف کا گرے سٹرکچر مکمل، تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے ۔اس موقع پر زونل ایڈ منسٹریٹر ز اوقاف شاہد حمید ورک، شیخ جمیل احمد،اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرکیٹیکٹ محمد ثقلین،ایکسین اوقاف صدردفتر محمد نواز، منیجر اوقاف غلا م عباس عباسی،ایس ڈی او اوقاف راؤ عمران اور اوقاف انجینئرنگ ونگ کے دیگر آفیسران بھی موجود تھے ۔سیکرٹری اوقاف نے مزید کہا کہ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری کا آستاں خطّے میں نقشبندی سلسلے کی اہم خانقاہ ہے ۔ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری ؒنے امن و آشتی اور انسانیت کی عظمت کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبہ بھرکے مزارات کو\'\' ماڈل شرائن\'\' کے طور پر آراستہ کر رہی ہے ۔ مزیدکہ وزیر اعلیٰ شرائنز ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت بجٹ مالی سال 2025-26 میں،اوقاف کے لیے تین ارب سے زیادہ کا ترقیاتی بجٹ منظور ہوا،جس میں اوقاف کی 38 نئی ترقیاتی سکیمیں شامل ہیں۔