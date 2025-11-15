پرندوں کا شکار کرنے والے 2 ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس اینیمل ریسکیو سنٹر ٹیم نے پرندوں کا شکار کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے ۔۔۔
ترجمان کے مطابق پولیس اینیمل ریسکیو سنٹر کو بذریعہ وائرلیس تھانہ رنگ محل سے کال موصول ہوئی کہ ملزمان غلیل کی مدد سے غیر قانونی طور پر پرندوں کا شکار کر رہے ہیں جس پرپولیس اینیمل ریسکیو سنٹر ٹیم نے رنگ محل پولیس کی مدد سے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے متعدد پرندے ، غلیل اور شرے برآمد کر لیے ۔ترجمان نے مزید بتایا کہ ملزمان ریان،حنظلہ کیخلاف پرندوں کا شکار کرنے پر انسدادی کارروائی عمل میں لائی گئی۔