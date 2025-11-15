منشیات سے روکنے پر اوباشوں کا ہوٹل مالک کے بیٹے اور ملازمین پر تشدد
کھڈیاں خاص(نمائندہ دنیا )اوباشوں کا ہوٹل مالک اور ملازمین پر تشدد، برتن وغیرہ توڑ دئیے ۔۔۔
پرانا لاری اڈا میں حاجی اشرف کے ہوٹل پر حمزہ مغل، عثمان شانی، صفت الٰہی ، عبدالرحمن، عقیل احمد وغیرہ مسلح ہوکر آئے اور ہوٹل ملازم اللہ وسایا کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا ،ہوٹل مالک کا بیٹا علی شیر چھڑانے کے لئے آگے بڑھا تو ملزموں نے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور ہوٹل کے برتن وغیرہ توڑ دئیے ۔ ہوٹل مالک اشرف کا کہنا ہے کہ ملزم ہوٹل پر بیٹھ کر منشیات کا استعمال اور منشیات فروخت کا دھندا بھی کرتے ہیں ، ایسا کرنے سے منع کیا تھا ،پولیس مصروف کارروائی ہے ۔