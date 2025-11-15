صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ایم ٹی میں چین کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب

  • لاہور
یو ایم ٹی میں چین کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب

لاہور (خبر نگار )یو ایم ٹی میں چین کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی سیمینار اور قونصل جنرل سکالرشپ تقسیم تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

۔سیمینار میں چین کے اعلیٰ سفارتی نمائندگان کے ساتھ ساتھ پرووسٹ یو ایم ٹی ڈاکٹر اصغر زیدی، چیئر پرسن شعبہ سیاسیات و بین الاقوامی تعلقات ڈاکٹر عثمان عسکری، ہیڈ آف ایس ایس وی کرنل (ر) سخاوت بخاری، اساتذہ اور بڑی تعداد میں طلباء نے بھرپور شرکت کی۔اپنے خطاب میں ژاؤ ڈینگ یو نے سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے طلبا 10 لاکھ روپے مالیت کی سکالرشپس کے چیکس تقسیم کیے ۔تقریب کے اختتام پر چین کی 76ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔

 

