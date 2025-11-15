صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرو بس:گجومتہ سے چونگی کے سٹیشنز کی سولرائزیشن کافیصلہ

  • لاہور
سولر سسٹم کی تنصیب سے کوریڈور کی توانائی کی لاگت میں نمایاں کمی کا امکان

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) شہر کے سب سے مصروف ماس ٹرانزٹ کوریڈور کو تین مختلف پیکجز میں تقسیم کر کے کام کا شیڈول اور تخمینہ لاگت فائنل کر لی گئی ہے ۔پیکیج ون میں گجومتہ سے چونگی امرسدھو تک کے سٹیشنز کو شامل کیا گیا ہے ، جہاں سولرائزیشن کا کام کیا جائے گا۔ اس پیکیج کی مجموعی تخمینہ لاگت 61 کروڑ 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے ۔ سولر سسٹم کی تنصیب سے کوریڈور کی توانائی لاگت میں نمایاں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔پیکیج ٹو میں غازی روڈ سٹیشن سے کلمہ چوک سٹیشن تک موجود انفراسٹرکچر کی جامع بحالی شامل ہے ۔ یہاں پلیٹ فارمز، شیلٹرز اور انفارمیشن سسٹمز کی اپ گریڈیشن کی جائے گی، جس پر 54کروڑ 26 لاکھ روپے خرچ ہوں گے ۔ ایل ڈی اے کے مطابق یہ سیکشن مسافروں کے زیادہ رش کی وجہ سے ترجیحی بنیادوں پر شامل کیا گیا ہے ۔پیکیج تھری میں کینال سٹیشن سے ایم اے او کالج تک کے تمام سٹیشنز کو جدید سہولیات سے لیس کیا جائے گا۔ اس حصے کے لیے 71 کروڑ 18 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔

 

