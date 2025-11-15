صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدارس اصلاح ،تربیت اور اعتدال کا مرکز :ہشام الٰہی ظہیر

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے مرکزی سیکرٹریٹ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ملکی حالات، دینی رہنمائی اور آئینی مباحث پر تفصیل سے گفتگو کی۔۔۔

 پاکستان اس وقت ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں حقیقی قیادت، واضح مؤقف اور قانون کی یکساں حیثیت کو سمجھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہے ، وفاقی وزیر مملکت خواجہ آصف کے حالیہ بیان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مذہبی طبقے یا مدارس پر الزامات لگانا حقیقت کے خلاف ہے ۔ مدارس اصلاح، تربیت اور اعتدال کا مرکز ہیں اور انہیں تنازعات میں گھسیٹنا صرف غلط فہمیاں بڑھاتا ہے ۔

 

