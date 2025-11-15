شافع حسین کی زیر صدارت پارٹی کا تنظیمی اجلاس
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری وصوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین کی زیر صدارت پارٹی کا تنظیمی اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
مسلم لیگ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں پارٹی کی تنظیم سازی اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی عہدیداروں اور اراکین اسمبلی کو تنظیم سازی کے اہداف سونپ دئیے گئے ۔پارٹی کی تنظیم سازی کے عمل اور دیگر معاملات کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔صدر پاکستان مسلم لیگ پنجاب ملک سمین خان،سینئر نائب صدر اظہر وڑائچ،سینئر نائب صدر یاسر عرفات،ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عمر بشیر،پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے صدر کامران عثمانی اور پولیٹیکل سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد احمد نے اجلاس میں شرکت کی۔