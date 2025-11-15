جنرل ہسپتال : یومِ ذیابیطس پر آگاہی واک ، میڈیکل کیمپ
وراثتی خاندانوں میں جائیداد کیساتھ شوگر کا بھی حصہ :پروفیسر فاروق افضل
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے ) پرنسپل پوسٹ گریجوایٹ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ پروفیسر فاروق افضل نے کہا کہ ذیابیطس بعض اوقات وراثتی طور پر بھی منتقل ہوتی ہے ، بالکل جیسے جائیداد نسل در نسل آگے بڑھتی ہے ۔ ایسے خاندانوں کے افراد کو خاص طور پر اپنی خوراک، ورزش اور باقاعدہ چیک اپ پر توجہ دینی چاہیے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عالمی یومِ ذیابیطس کے موقع پر لاہور جنرل ہسپتال میں آگاہی واک کے شرکا اور میڈیا سے گفتگو میں کیا۔ جبکہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا، جہاں آنے والے افراد کا بلا معاوضہ بلڈ شوگر ٹیسٹ کیا گیا۔پروفیسر فاروق افضل نے عوامی شعور بڑھانے کے لیے خود بھی بلڈ شوگر ٹیسٹ کرایا۔ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین، پروفیسر خرم سلیم، پروفیسر شندانہ طارق، ڈاکٹر عزیز فاطمہ، ڈاکٹر محمد مقصود، ڈاکٹر جعفر حسین ،ڈاکٹر عمر اعجاز، ڈاکٹر عبدالعزیز، ڈاکٹر احسان الحق،ڈاکٹر عمارہ اختر، ڈاکٹر فائزہ، ڈاکٹر انعم بتول اور نرسنگ سپرنٹنڈنٹ صائمہ فتح سمیت نرسز و ہیلتھ پروفیشنلز بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ بعد ازاں پروفیسر فاروق افضل نے ہسپتال میں موجود مریضوں اور ان کے لواحقین میں ذیابیطس سے بروقت تشخیص اور احتیاط کی اہمیت پر پمفلٹس بھی تقسیم کیے ۔