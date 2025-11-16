صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:مختلف مقامات پر اغوا کے 4 واقعات

  • لاہور
قصور:مختلف مقامات پر اغوا کے 4 واقعات

قصور(خبرنگار )اغوا کے 4مختلف واقعات کے مقدمات درج ، سٹی پھول نگر کے علاقے منگل بازار سے عبدالغفور کی 23 سالہ بیوی ثوبیہ سودا سلف لینے گئی مگر واپس نہ آئی۔

اہل خانہ کا شبہ ہے کہ نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے ۔تھانہ تھہ شیخم میں صائم طالب نے رپورٹ دی کہ تین کارسوار14 نامعلوم افراد دکان سے اُس کے والد کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ، مقدمہ درج کر لیا گیا ۔تلونڈی میں یاسین کا 16 سالہ بیٹا ذوالقرنین ٹیوشن پڑھنے گیا اور واپس نہ آیا، تھانہ سرائے مغل کے علاقے کچا پکا چک 43 میں ذوالفقار علی تبسم کی بیٹی عظمیٰ پروین کو افتخار عرف کالو اور محمد رضا اغواء کر کے لے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل