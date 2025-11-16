قصور:مختلف مقامات پر اغوا کے 4 واقعات
قصور(خبرنگار )اغوا کے 4مختلف واقعات کے مقدمات درج ، سٹی پھول نگر کے علاقے منگل بازار سے عبدالغفور کی 23 سالہ بیوی ثوبیہ سودا سلف لینے گئی مگر واپس نہ آئی۔
اہل خانہ کا شبہ ہے کہ نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے ۔تھانہ تھہ شیخم میں صائم طالب نے رپورٹ دی کہ تین کارسوار14 نامعلوم افراد دکان سے اُس کے والد کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ، مقدمہ درج کر لیا گیا ۔تلونڈی میں یاسین کا 16 سالہ بیٹا ذوالقرنین ٹیوشن پڑھنے گیا اور واپس نہ آیا، تھانہ سرائے مغل کے علاقے کچا پکا چک 43 میں ذوالفقار علی تبسم کی بیٹی عظمیٰ پروین کو افتخار عرف کالو اور محمد رضا اغواء کر کے لے گئے ۔