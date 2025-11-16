قصور:وارداتوں میں شہری نقدی ، موٹرسائیکلوں سے محروم
ڈاکوئوں نے علی رضا سے نقدی ، حق نواز سے موٹر سائیکل،موبائل چھین لیا
قصور(خبرنگار، نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی ، چوری اورراہزنی کی وارداتیں، متعدد شہری لوٹ لیے گئے ۔لنڈ یا نوالہ والا روڈ پر علی رضا سے ڈاکوئوں نے گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل فون چھین لیا، پل آزاد کوٹ کے نزدیک محمد حق نواز سے 3 موٹر سائیکل سوار ملزم 27سوروپے ، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔بے نظیر انکم سپورٹ آفس، حاجی پارک کے باہر ادریس کی موٹر سائیکل چوری کر لی گئی۔ڈیرہ راؤ عبد القیوم کے قریب محمد کاشف سے 4 ہزارروپے اور موٹر سائیکل چھین لی۔اسی طرح بائی پاس کوٹ بوٹا سنگھ روڈ پر شرافت علی سے 11 ہزارروپے اور دو موبائل فون گن پوائنٹ پر لے لیے گئے ۔پل صوابدار کے قریب عظمت حسین سے 3 ڈاکو اسلحہ کے زور پر 35 ہزارروپے ، موبائل فون چھین کر موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس تفتیش میں مصروف ہے ۔