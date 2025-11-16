صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کی قیادت اپنا بویا کاٹ رہی ہے :میاں رفاقت

  • لاہور
پی ٹی آئی کی قیادت اپنا بویا کاٹ رہی ہے :میاں رفاقت

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن)کے سٹی جنرل سیکرٹری میاں رفاقت علی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنا بویا کاٹ رہی ہے اپنے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں کرپشن کے ریکارڈ بنانے والوں کو اب اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔

قومی دولت کی لوٹی گئی پائی پائی ان سے واپس لی جائے گی قوم کا پیسہ قومی خزانے میں جمع کروایا جائے تاکہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوسکے ، حکومت سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے ساتھ دہشت گردی و بدامنی کے خاتمہ کیلئے بھی بھرپور کردار ادا کررہی ہے ۔دہشت گردوں کیخلاف فیصلہ کن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل