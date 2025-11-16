پی ٹی آئی کی قیادت اپنا بویا کاٹ رہی ہے :میاں رفاقت
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن)کے سٹی جنرل سیکرٹری میاں رفاقت علی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنا بویا کاٹ رہی ہے اپنے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں کرپشن کے ریکارڈ بنانے والوں کو اب اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔
قومی دولت کی لوٹی گئی پائی پائی ان سے واپس لی جائے گی قوم کا پیسہ قومی خزانے میں جمع کروایا جائے تاکہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوسکے ، حکومت سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے ساتھ دہشت گردی و بدامنی کے خاتمہ کیلئے بھی بھرپور کردار ادا کررہی ہے ۔دہشت گردوں کیخلاف فیصلہ کن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔