عوام کو درپیش مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح:میاں منور اقبال
ْشیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سٹی صدر میاں منور اقبال نے کہا ہے کہ غریب عوام کو درپیش مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے ، قوم سے کئے گئے وعدوں کی تکمیل یقینی بنائی جارہی ہے ،جلد عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی ۔
روزگار کے وافر مواقع پیدا ہوں گے مہنگائی میں واضح کمی آئے گی اور عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہوگا ،قومی ترقی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ علاقائی تعمیر و ترقی کیلئے بھرپور اقدامات اٹھائے جارہے ہیں، حکومت عوام کو ریلیف دینے کیلئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جس کے ثمرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ۔