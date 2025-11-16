مریدکے :گیس کی تمام دکانیں سیل ہونے پر شہریوں کو مشکلات
مریدکے (نمائندہ دنیا)پانچ روز قبل مریدکے جی ٹی روڈ پر ایل پی جی کی ایک دکان پر لگنے والی آگ کے باعث انتظامیہ نے جی ٹی روڈ اور گردونواح میں تمام دکانیں سیل کردیں۔
جن علاقوں میں سوئی سدرن گیس دستیاب نہیں جو گھر ابھی تک سوئی گیس سے محروم ہیں وہ ایل پی جی گیس کے سلنڈروں سے اپنی گزر بسر کر رہے تھے مگر پانچ روز سے پورے شہر کے گیس سینٹر سیل ہونے کے باعث لو گ ہوٹلوں سے دن رات کھانا کھا کر تنگ آ چکے ہیں یا جو اکا دکا کوئی ایل پی جی گیس کی دکان کھلی ہے تو وہ اصل ریٹ سے دو گنا ریٹس پر گیس فروخت کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں ۔ مریدکے کی عوامی سماجی تنظیموں نے انتظامیہ اور ڈی ای شیخوپورہ سے شہریوں کی مشکلات کے ازالہ کا مطالبہ کیا ہے۔