الہ آباد :سیوریج سسٹم بند‘ بازار ندی نالے بن گئے
شہری گھروں تک محصور ہوکر رہ گئے ، شدید احتجاج ، نوٹس کامطالبہ
الہ آباد (نمائندہ دنیا )سیوریج سسٹم بند ، بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے شہری گھروں تک محصور ہوکر رہ گئے ، علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج ، شہری گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں ۔ میونسپل کمیٹی الہ آباد کی وارڈ 1 محلہ حاجی لکھے خاں میں سیوریج سسٹم مکمل بند ہو چکا ہے ، مکینوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، پانی جمع ہونے سے مچھروں کی بھی افزائش ہو رہی ہے ، علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا بتایا کہسی او میونسپل کمیٹی، اسسٹنٹ کمشنر چونیاں آفس میں بار بار شکایت درج کروانے پر بھی کوئی حل نہیں نکالا گیا ۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر قصور اور اسسٹنٹ کمشنر چونیاں سے فوری نوٹس لیکر پانی کی نکاسی کا مطالبہ کیا ہے۔