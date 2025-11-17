صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
الہ آباد :سیوریج سسٹم بند‘ بازار ندی نالے بن گئے

شہری گھروں تک محصور ہوکر رہ گئے ، شدید احتجاج ، نوٹس کامطالبہ

الہ آباد (نمائندہ دنیا )سیوریج سسٹم بند ، بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے شہری گھروں تک محصور ہوکر رہ گئے ، علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج ، شہری گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں ۔ میونسپل کمیٹی الہ آباد کی وارڈ 1 محلہ حاجی لکھے خاں میں سیوریج سسٹم مکمل بند ہو چکا ہے ، مکینوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، پانی جمع ہونے سے مچھروں کی بھی افزائش ہو رہی ہے ، علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا بتایا کہسی او میونسپل کمیٹی، اسسٹنٹ کمشنر چونیاں آفس میں بار بار شکایت درج کروانے پر بھی کوئی حل نہیں نکالا گیا ۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر قصور اور اسسٹنٹ کمشنر چونیاں سے فوری نوٹس لیکر پانی کی نکاسی کا مطالبہ کیا ہے۔

