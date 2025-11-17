صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختم نبوت و خدمات فاتح ربوہ کانفرنس آج چنیوٹ میں منعقد ہوگی

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)سابق رکن صوبائی اسمبلی مولانا منظور احمد چنیوٹی کی طرف سے ربوہ کا نام چناب نگر رکھوانے اور عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کیلئے۔۔۔

 بے مثال جدوجہد اور خدمات پرمولانا منظور احمد چنیوٹیؒ کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے آج بروز پیر دوپہر ایک بجے لائبریری پبلک پار ک، محلہ گڑھا، چنیوٹ میں ختم نبوت و خدمات فاتح ربوہ کانفرنس انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے مرکزی امیر مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ کی زیر سرپرستی اورجانشین سفیر ختم نبوت مولانا محمد الیاس چنیوٹی ایم پی اے کی زیرنگرانی منعقد ہوگی۔

