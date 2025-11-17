پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کاہنہ کا سالانہ سپورٹس گالا
لاہور (آئن لائن) پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کاہنہ کے زیرِ اہتمام سالانہ سپورٹس گالا نجی کالج کاہنہ کیمپس میں منعقد ہوا۔ تقریب میں طالبات نے مختلف کھیلوں میں شاندار کارکردگی پیش کی اور بڑی تعداد میں شریک ہو کر تقریب کو کامیاب بنایا۔
مہمانِ خصوصی رکن صوبائی اسمبلی محمد نوازلدھر اور سابق ناظم کاہنہ محمد رمضان مستانہ سمیت زبیر آصف،سرور مغل ،ظفر سندھو،محمد رفیق تھے ، جنہوں نے مختلف مقابلوں میں کامیاب ہونے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے اور ان کی قابلیت کی تعریف کی۔پروگرام کی میزبانی پی ایس اے کاہنہ کے صدر منیر احمد یاسر نے کی، جبکہ جنرل سیکرٹری قاری انعام حسن اور انتظامی ٹیم کے اراکین محمد الیاس فریدی، سر لیاقت علی عمران اور تنویر رضا خان نے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا۔