مرکزی مسلم لیگ کا یتیم خانہ میں سستی چینی کا سٹال

  • لاہور
شہریوں کو صرف 150روپے فی کلو کے حساب سے چینی مہیا

لاہور (سیاسی نمائندہ) پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام یتیم خانہ چوک میں شہریوں کیلئے سستی چینی کا سٹال لگایا گیا۔ جہاں شہریوں کو صرف 150روپے فی کلو کے حساب سے چینی مہیا کی جارہی ہے ۔ جبکہ مارکیٹ میں چینی 210روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جارہی ہے ۔ مرکزی مسلم لیگ اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں کو ریلیف فراہم کررہی ہے ۔ اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے کہا ہے کہ پنجاب میں نئے کرشنگ سیزن کا آغاز ہوگیا۔ جبکہ مارکیٹ میں سرکاری چینی ابھی بھی شارٹ ہے ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گنے کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکی ہے ۔ جس کی وجہ سے شوگر ملز مالکان اپنی مرضی کی قیمتیں مقرر کررہے ہیں۔

اسلام آباد

مؤثر پالیسیاں، معیشت بہتری کی طرف گامزن، گورنر کنڈی

جہلم میں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ

نوجوانوں کو پالیسی سازی میں شراکت دار بنایا جائے،رانا مشہود

روٹی قیمت پر عملدرآمد ،آٹا سمگلنگ روکیں گے ، سلمیٰ بٹ

علم صرف روزگار نہیں، انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بھی ہے، حسن محی الدین قادری

