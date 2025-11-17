صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری رحمت علی کا یوم ولادت جوش و جذبے سے منایا گیا

  • لاہور
لاہور(آئی این پی)لفظ پاکستان کے موجد چودھری رحمت علی کا یوم ولادت ملی جوش و جذبے سے سے منایا گیا، چودھری رحمت علی کا شمار برصغیر کے نہایت متحرک اور فعال سیاست دانوں میں ہوتا ہے۔۔۔

 جنہوں نے قیام پاکستان میں ایک منفرد اور مثالی کردار ادا کیا۔چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897کو ضلع ہوشیار پور میں ایک متوسط زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ، جالندھر سے میٹرک اور 1918میں لاہور سے بی اے کیا۔انہوں نے محض 18سال کی عمر میں پہلی مرتبہ 1915 میں اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شبلی کے افتتاحی اجلاس میں ہندوستان کے شمالی علاقوں کو ایک مسلم ریاست میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی۔

