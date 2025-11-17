صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دودھ کا یونٹ پکڑا گیا ، 400 لٹر دودھ تلف

  • لاہور
جعلی دودھ کا یونٹ پکڑا گیا ، 400 لٹر دودھ تلف

تیار دودھ کو رات گئے اور علی الصبح دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا:ڈی جی

لاہور(آئی این پی) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے لاہور کے نواحی علاقے نتھوکی میں جعلی دودھ تیار کرنے والا یونٹ پکڑ کر400لٹر دودھ تلف ، سپلائر گاڑی، کین، 32بوریاں پاؤڈر اور 55خالی بوریاں ضبط کر لی گئیں، جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر مقدمہ درج کر کے موقع سے ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔

ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق تیار دودھ کو رات گئے اور علی الصبح دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا،پاؤڈر،کیمیکلز، ناقص گھی اور جعلی گاڑھا محلول موقع سے برآمد کر لیا گیا۔پاؤڈر، پانی، گھی سے جعلی دودھ تیار کرنیوالے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناقص پائے جانے پر جعلی دودھ تلف کیا گیا۔فوڈا تھارٹی کے مطابق طویل ریکی کے بعد نواحی علاقے میں موجود گھر میں چھپ کر جعلی دودھ بنانے والے گروہ کو پکڑا گیا۔

