صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس فورس کوعلاج معالجہ کیلئے 30 لاکھ 15 ہزار جاری

  • لاہور
پولیس فورس کوعلاج معالجہ کیلئے 30 لاکھ 15 ہزار جاری

لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب پولیس کوعلاج معالجے کیلئے 30 لاکھ 15 ہزار کے فنڈز جاری کردیئے گئے۔۔

۔ترجمان کے مطابق آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے میڈیکل فنانشل اسسٹنس کمیٹی کی سکروٹنی کے بعد مختلف اہلکاروں کیلئے فنڈز کی منظوری کے بعد علاج معالجے کی مد میں مزید 30 لاکھ 15 ہزار کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ کانسٹیبل عرفان کو علاج کیلئے 5 لاکھ ،کانسٹیبل منیب الرحمٰن کو 3 لاکھ ،ہیڈ کانسٹیبل عطا اورٹریفک وارڈن نوید کو اڑھائی، اڑھائی لاکھ سمیت دیگراہلکاروں کو امداد جاری کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

3گیس میٹر کاٹ دیئے

5اسلحہ بردار گرفتار

بھیک مانگتے 2بچے تحویل میں

معیاری سروس فراہمی ہدف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس