کمشنر کا سوشل سکیورٹی ہسپتال میں طبی سہولیات کا معائنہ
لاہور (خبر نگار)کمشنر پنجاب سوشل سکیورٹی محمد علی نے نواز شریف سوشل سکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ کا دورہ کیا اور ۔۔۔
ہسپتال کی کارکردگی، ری ویمپنگ کے جاری کام اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔سینئر کنسلٹنٹ اور ڈاکٹرز سے ملاقات کی اور کہا ہمارا مقصد محنت کشوں اور انکے اہل خانہ کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا ہے ۔ ہسپتال میں صفائی کو مزید بہتر بنایا اور ری ویمپنگ کا کام کا جلد مکمل کیا جائے ۔ہسپتال کے انفراسٹرکچر کو سٹیٹ آف دی آرٹ معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ محنت کشوں کو بہترین سہولیات مل سکیں۔