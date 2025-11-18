سمیڈاکا ایس ایم ای فارملائزیشن کیلئے آگاہی سیشن
لاہور(خبر نگار)سمیڈانے آئی ایل او کے تعاون سے ٹیکسٹائل اور آٹو کی ویلیو چینز میں ایس ایم ای فارملائزیشن کیلئے آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔سمیڈا کے ڈی جی ایم ایس ایم ای ڈویژن محمد آصف نے ورکشاپ میں ایس ایم ایز کو غیر رسمی سے رسمی شعبہ میں منتقلی کے فوائد پر لیکچر دیا۔۔۔۔
انہوں نے بتا یا رسمی شعبہ میں رجسٹر ہونے سے ایس ایم ایز میں بہتر پیداواری صلاحیت، مارکیٹ تک رسائی اور عالمی معیارات کی تعمیل کیلئے سہولتیں حاصل ہوسکیں گی۔ انہوں نے ڈیجیٹل ٹولز اور صلاحیت سازی کے ذریعے حکومتی سہولتوں پر بھی روشنی ڈالی۔اس موقع پر ٹیکسٹائل، آٹو و دیگر شعبوں کی ویلیو چین سے تعلق رکھنے والے ایس ایم ایز نے اپنے مسائل کی نشاندہی کی اور انکے حل بارے تجاویز بھی پیش کیں۔